Calciomercato Juventus, indizio-sentenza Milinkovic: Allegri non ci crede.

Uno dei nomi più caldi che sono stati avvicinati alla Juventus nelle scorse settimane è stato quello di Milinkovc Savic, centrocampista della Lazio e della nazionale Serba. Il calciatore era infatti stato avvicinato alla “Vecchia Signora” prima dell’arrivo di Pogba e Di Maria come possibile innesto per alzare appunto il livello del centrocampo bianconero in vista della prossima stagione.

Nonostante diverse voci di mercato che descrivevano contatti tra le due società e tra la società torinese e il calciatore, non si è mai fatto nulla in più, tant’è che anche le notizie circa un possibile trasferimento in casa Juventus di Milinkovic sono diminuite fino a scomparire quasi del tutto, probabilmente proprio a causa della chiusura da parte della dirigenza juventina dei colpi Pogba e Di Maria. A questa situazione, già abbastanza emblematica, si aggiunge anche l’indizio di mercato che è spuntato in questi giorni: la situazione è quindi ormai ben delineata.

Calciomercato Juventus, la quota di Milinkovic alla Juve è altissima

La quota per il trasferimento del “sergente” in bianconero è infatti fissata a 12, un numero molto più alto rispetto alle passate quote per lo stesso trasferimento; e se i bookmakers qualcosa lo indovinano, e molto spesso è così, allora si può concludere con grande confidenza che questo valore così alto della quota sia l’ennesima riprova del fatto che il trasferimento non avverrà e che Milinkovic resterà un giocatore della Lazio.