Calciomercato Juventus, Depay in bianconero: la sentenza di Leonetti

Calciomercato, Depay alla Juventus e la sentenza di Leonetti. Ecco tutti gli aggiornamenti sul possibile approdo dell’ex Lione.

Non solo cambiamenti a centrocampo ma anche la consapevolezza di dover limare la regione offensiva di Allegri, rimasta privata di diversi elementi rappresentativi quanto importanti, ovviare all’assenza dei quali sarà compito non semplice di Cherubini e colleghi.

Quest’ultimi, in realtà, hanno fin qui già concluso diverse operazioni, finalizzate al consegnare prontamente al tecnico una rosa pressoché completa e che permettesse alla squadra di poter competere con maggior vigore rispetto allo scorso anno, andando a lavorare anche sulle plurime defezioni emerse nel corso del secondo primo campionato di Allegri.

Le uscite in difesa, i limiti a centrocampo e quelli in attacco sono stati in parte superati con gli ingaggi arrivati nel mese di luglio. A partire da quello di Di Maria, alla fine convintosi a dire di sì alla Vecchia Signora, corroborando lo scacchiere e un attacco rimasto senza Morata e Dybala. All’argentino si è poi aggiunto il francese Pogba e l’altro sudamericano, Gleison Bremer, ad oggi rappresentante l’investimento economico più importante del recente passato bianconero.

Calciomercato Juventus, arriva la sentenza su Depay

Come raccontatovi, in queste settimane a Torino si sta pensando a come ovviare all’infortunio di Pogba, autentico fulmine a ciel sereno che ha ulteriormente complicato i già non semplicissimi piani della dirigenza.

A ciò si aggiunga anche la ricerca di un degno vice-Vlahovic, legato alla su nominata uscita di Alvaro Morata, non riscattato da Agnelli a causa delle richieste considerate esagerate e giunte da Madrid. Pur non scartando l’ipotesi di un possibile terzo ritorno di Alvaro, per il quale si sta comunque continuando a lavorare, i bianconeri hanno comunque iniziato a fare sondaggi su altri fronti.

Tra i vari, c’è stato il ritorno del nome di Memphis Depay, accostato alla Juve già lo scorso anno, quando preferì legarsi da svincolato al Barcellona. Su tal fronte, si è da poco espresso Franco Leonetti che ha sottolineato come il francese sia stato già bocciato un anno fa da dirigenti e dallo stesso Allegri. Difficilmente questi ritorneranno sui propri passi.