Calciomercato Juventus, scelta fatta: Pjanic si taglia l’ingaggio

Le prossime mosse di calciomercato in casa Juventus sono davvero molto attese dai tifosi. Cosa succederà nelle prossime settimane?

L’inizio del prossimo campionato di serie A è ormai alle porte, con mister Allegri che però ancora attende i rinforzi giusti per avere a disposizione una rosa sempre più ampia e competitiva. Che sappia imporsi in Italia e in Europa. La dirigenza dal canto suo non sta lesinando gli sforzi per far si che le richieste dell’allenatore possano essere accontentate.

Manca di fatto ancora un innesto per reparto e anche a centrocampo ancora ci sono diversi movimenti possibili, sia in entrata sia in uscita. La Juventus continua ad inseguire un playmaker, un mediano che sappia prendere per mano la squadra nei momenti di difficoltà e che conosca a meraviglia gli schemi della squadra bianconera.

Calciomercato Juventus, Pjanic pronto a rimanere al Barcellona

Negli ultimi giorni si è parlato insistentemente di Leandro Paredes come nuovo colpo della Juve. Giocatore che conosce bene il campionato italiano e non avrebbe difficoltà ad inserirsi in gruppo. Il centrocampista argentino sarebbe pronto a trasferirsi dal PSG e tornare protagonista in serie A. Tra i candidati a vestire la maglia bianconera però c’è ancora anche Miralem Pjanic. Il suo sarebbe un ritorno sicuramente molto gradito per mister Allegri. Tuttavia come ha rivelato in Spagna il quotidiano “Sport” per il bosniaco c’è ancora l’opportunità di rimanere al Barcellona. Pjanic infatti sarebbe pronto a tagliarsi l’ingaggio pur di rimanere alla corte di Xavi, pronto a giocarsi le sue chance nonostante gli interessi di diverse squadre pronte ad affidargli una maglia da titolare nella prossima stagione. Juventus compresa, ovviamente.