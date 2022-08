Calciomercato, Moggi a TVPLAY: “Arriverà sicuramente alla Juventus”

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento di discussione non sono tra i tifosi ma anche tra gli addetti ai lavori.

L’inizio della stagione è ormai alle porte e la dirigenza bianconera sta cercando di chiudere le trattative che ha ormai impostato da tempo per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri i calciatori dei quali ha bisogno per poter lottare per lo scudetto.

Le parole dell’ex dirigente Luciano Moggi, intervenuto a StopandGoal.com in onda su TvPlay confermano come il club bianconero abbia già dei nomi caldi da chiudere in breve tempo: “La priorità della Juve in questo momento è su Paredes e Morata, sono questi i giocatori che potrebbero fare comodo alla Juve. Paredes verrà sicuramente, mentre Morata speriamo. Kostic ricopre un altro ruolo? Nella Juve in questo momento servono giocatori che possono dare un contributo importante subito”.

Calciomercato Juventus, il pensiero di Moggi sull’infortunio di Pogba

Chi invece un contributo non potrà darlo subito è Pogba, il grande colpo di centrocampo della Juventus. Il francese è fermo ai box per un problema al ginocchio e seguirà una terapia conservativa con l’obiettivo di tornare presto in campo e non saltare così il mondiale con la Francia in programma nei mesi di novembre e dicembre. Luciano Moggi non è d’accordo con la decisione presa dal centrocampista: “Diciamo che spero di rivedere Pogba, è un ragazzo senza dubbio molto bravo, e che magari si è sbagliato a non operare subito il giocatore, ma questo è un altro discorso. Non è una cosa da poco conto e fare tutto dopo i Mondiali vuol dire rivederlo a febbraio. Diciamo che gli hanno permesso di fare quello che voleva e che magari in altri club non avrebbe fatto” ha detto l’ex dirigente bianconero.