Calciomercato Juventus, pericolo United | Ma arriva un secco no

Tutte le grandi squadre si stanno dando da fare in questa sessione di calciomercato e la Juventus non è affatto da meno. Le ultimissime.

I movimenti in casa bianconera non sono affatto terminati. Finora Allegri ha visto arrivare a Torino tre rinforzi, ma ne serviranno altrettanti per costruire una Juventus che possa lottare con le altre per la conquista dello scudetto. C’è ancora tempo per ingaggiare rinforzi, ne servirà almeno uno per reparto. Ma la dirigenza sta lavorando anche sulle cessioni.

L’attacco alla fine della stagione è rimasto orfano di giocatori importanti come Dybala, Morata e Bernardeschi. Come rinforzo è arrivato il solo Di Maria e non può certo bastare. Serviranno altri innesti e ci sono tanti nomi che nel corso degli ultimi mesi sono stati accostati alla società bianconera.

Calciomercato Juventus, no del Bologna allo United per Arnautovic

Anche Sportmediaset riporta la notizia di Tuttosport secondo la quale uno degli obiettivi della Juventus per rinforzare l’attacco sarebbe stato richiesto dal Manchester United. Stiamo parlando di Marko Arnautovic, che lo scorso anno è stato il trascinatore del Bologna in serie A. L’esperto centravanti è uno che vede la porta con facilità ed è per questo che è finito nel mirino delle big d’Europa. Un tentativo vano comunque fatto dalla società inglese, perchè il Bologna ha manifestato l’intenzione di non cedere il suo gioiello. Per Arnautovic, rimasto nei radar bianconeri ma comunque scavalcato nelle preferenze da Morata, Muriel e Depay, si profila dunque una permanenza in rossoblù.