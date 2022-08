Calciomercato Juventus, il dato è tratto: doppio sì a cifre pazzesche

Calciomercato Juventus, i dati del doppio sì che regaleranno ad Allegri gli ultimi due colpi in entrata. Le cifre sono pazzesche

Gli ultimi due innesti ormai sono lì, ad un passo dalla chiusura. Gli ultimi due tasselli da aggiungere alla rosa per renderla competitiva al massimo e per cercare di tornare a vincere in Italia principalmente ma anche in Europa. Perché se davvero dovessero arrivare – così come sembra – sia Depay che Paredes, allora la Juventus non si potrebbe davvero più nascondere in nessun modo.

A svelare le cifre di questa doppia operazione ci ha pensato ieri il giornalista Alfredo Pedullà, che ha anche spiegato che ci sarà un rilancio per Rabiot da parte del Manchester United. Con il francese che ormai è destinato alla Premier League comunque, l’accordo sarebbe stato trovato anche con la madre Veronique che ne cura gli interessi. E la prossima settimana sarà quella che porterà all’addio.

Calciomercato Juventus, le cifre per Depay e Paredes

L’accordo con l’attaccante olandese in uscita a parametro zero dal Barcellona dovrebbe essere biennale: sei milioni di euro a stagione più i bonus. Un accordo di due anni per sfruttare anche il Decreto Crescita che permette decisamente a Cherubini di portare avanti questa operazione. Per Paredes invece la Vecchia Signor avrebbe trovato un accordo con il giocatore per un ingaggio che si dovrebbe aggirare tra i 5,5 e i 6 milioni di euro all’anno. Mancano gli ultimi dettagli che sono da definire con il Psg, anche se ieri l’ex mediano della Roma è entrato in campo a venti minuti dalla fine nella gara che la squadra di Galtier ha vinto in casa contro il Montpellier. Certo, il risultato era già stato acquisito, quindi Paredes praticamente è stato spedito in casa solamente per far respirare Vitinha che gli ha preso il posto.