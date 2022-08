Calciomercato, non solo Rabiot: la Juve ne offre un altro allo United

Calciomercato Juventus, non solo il cartellino di Rabiot: al Manchester United i bianconeri ne hanno offerto un altro

L’affare che avrebbe dovuto portare Adrien Rabiot al Manchester United ormai è saltato, con il centrocampista francese che oggi sarà di nuovo a Torino per cercare di riallacciare non solo i rapporti con i compagni e con lo staff tecnico, ma anche con i tifosi, che non hanno preso bene la decisione dell’entourage del giocatore di chiedere la luna allo United per dare il via libera definitivo all’operazione. L’accordo tra i due club era stato raggiunto da tempo, ma le richieste “oscene” (così sono state definite) da parte della mamma del francese che ne cura gli interessi, alla società di Premier League, hanno fatto saltare tutto.

Ma Rabiot, secondo le informazioni riportate dal Telegraph, non è stato l’unico cartellino che la Juventus avrebbe offerto alla squadra allenata da Ten Hag che solamente dopo due giornate è in profonda crisi. Un altro nome che, però, non ha scaldato i cuori dei Red Devils che hanno deciso così di non approfondire il discorso.

Calciomercato, la Juventus ha offerto McKennie

L’americano sarebbe stato offerto al Manchester United che, però, non ne ha voluto sapere e aveva ovviamente puntato tutto sul francese. Nemmeno questa uscita la Juventus è riuscita a piazzare, e senza fare posto non può andare in porto l’operazione che dovrebbe regalare a Massimiliano Allegri quel Leandro Paredes che dovrebbe prendersi le chiavi del centrocampo della squadra bianconera.

Vedremo se ci saranno degli spiragli nelle prossime ore: vedremo se la Juventus riuscirà a cederne almeno uno per accontentare il tecnico che ha chiesto un centrocampista centrale per affidargli la sua squadra. Difficile, senza dubbio, ma non impossibile. Magari, chissà, anche Rabiot vedendosi tagliato fuori potrebbe cambiare idea e abbassare le richieste. Ma lo United in questo momento ha deciso di puntare forte su Casemiro del Real Madrid.