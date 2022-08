Calciomercato Juventus, resa dei conti Jorginho: “Trattativa iniziata”

Nonostante i numerosi acquisti messi a segno dalla dirigenza bianconera, la finestra di mercato della Juventus non si è ancora chiusa del tutto. Infatti, ci sono ancora dei calciatori che la società è intenzionata a chiudere prima del termine del calciomercato.

Agli obiettivi che la società si era prefissa di raggiungere, si è aggiunta anche la necessità di trovare un modo per arginare i recenti infortuni di Di Maria e Pogba. Tra i calciatori che la società aveva già messo in preventivo di acquistare c’è sicuramente un regista, in quanto il centrocampo bianconero ha dimostrato in questi ultimi tempi di averne assoluta necessità. Tra i nomi più quotati per quel ruolo ci sono sicuramente quello di Paredes e quello di Jorginho, con il primo piu vicino dell’altro, al quale però la “Vecchia Signora” fa la corte da diverso tempo.

Calciomercato Juventus, Jorginho vicino al rinnovo: sogno sfumato definitivamente

Secondo quanto riportato da TMW, infatti, i contatti tra la società inglese del Chelsea e tutto l’entourage del giocatore italiano si sarebbero già avviati e, per questo, sembrerebbe che il rinnovo del contratto del italo brasiliano sia non molto lontano dal concretizzarsi. Secondo l’indiscrezione, quindi, la Juventus sembra essere destinata a rimanere a bocca asciutta e quindi farebbe bene ad abbandonare definitivamente questa pista, magari mettendo tutte le sue forze sull’altro giocatore per cui ha dimostrato interesse.