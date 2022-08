Calciomercato Juventus, Allegri dice grazie all’attaccante. La svolta arriva così, gli ultimi aggiornamenti.

In queste ore è iniziato a circolare nuovamente il nome di Nicolò Zaniolo. Questo non solo all’ombra del Colosseo in seguito alle dichiarazioni di José Mourinho ma anche presso una Torino dove si è ultimamente diffusa notizia di una presunta trattativa per il passaggio del classe ’99 in bianconero.

Restano però ancora numerose le questioni importanti e da attenzionare. Quella legata a Zaniolo risulta sicuramente una pista intrigante ma da annoverare comunque in un corpo non esiguo di scenari e trattative che stanno ultimamente abbattendosi sul mondo bianconero.

Calciomercato Juventus, Arthur più vicino al Valencia

Come più volte evidenziato bisognerà in questa fase capire in che modo intervenire anche sul fronte delle uscite, laddove restano diverse questioni irrisolte e attualmente ricoprenti un ruolo non marginale nelle gerarchie di “To do” presenti nella lista di Cherubini. Tra i vari uscenti, c’è da tempo il centrocampista Arthur, mai bravo a rispettare le alte aspettative ricucite su di lui al suo arrivo.

Sulle tracce del brasiliano, si segnala l’interesse del Valencia di Gattuso che gradirebbe il godere delle qualità dell’ex Barcellona. Un suo ritorno in Liga potrebbe essere adesso più vicino, alla luce di quanto riferito da Florian Plettenberg . Il giornalista tedesco di Sky Sport ha infatti evidenziato come i Pipistrelli siano prossimi alla cessione dell’attaccante Maxi Gomez per circa 12 milioni di euro al Fenerbahce.

Un bottino non esiguo che potrebbero orientare in quel di Torino per l’esubero di Allegri.