Calciomercato Juventus, scambio per il bomber: la strada è “segnata”

Calciomercato Juventus, si riduce a due nomi la scelta dell’attaccante di riserva. Ma non sono da escludere eventuali sorprese.

Una “poltrona” per due. No, non stiamo parlando del film cult con Eddie Murphy che viene puntualmente mandato in onda la sera della Vigilia di Natale. La poltrona in questo caso non è altro che l’ultimo slot rimasto libero nel reparto avanzato che la Juventus sta cercando di occupare ormai da settimane, per fare in modo che Massimiliano Allegri possa avere qualche soluzione in più. E che Dusan Vlahovic si senta meno “solo” lì davanti.

Nel caso in cui qualcuno nutrisse ancora dubbi sulla necessità di un altro centravanti, li avrà completamente fugati la prestazione offerta ieri sera a Genova contro la Sampdoria. L’assenza di idee, nella metà campo avversaria, era evidente. Dunque Memphis Depay o Arek Milik, basta che si faccia in fretta. La scelta, come via abbiamo già raccontato, si è ridotta a questi due nomi. Sebbene sullo sfondo se ne stagli addirittura un terzo, come riferisce l’edizione odierna del quotidiano torinese Tuttosport.

Calciomercato Juventus, Arnautovic è ancora nei pensieri della dirigenza bianconera

Di chi si tratta? Non è un nome nuovo, visto che è dall’inizio dell’estate che viene accostato alla Signora. Ma la strada che conduce a Marko Arnautovic, esperto centravanti che ha appena iniziato la sua seconda stagione con la maglia del Bologna, è quella più tortuosa. Già i felsinei avevano risposto in maniera alquanto fredda dopo il primo – timido – interessamento da parte della Juventus. Ora che il tempo stringe e non ci sarebbe più modo di sostituire degnamente l’attaccante austriaco – nelle scorse settimane sondato anche dal Manchester United – l’operazione appare ancora più difficile.

Autore di due gol nelle prime due giornate di campionato, secondo Tuttosport Arnautovic continua ad essere un’opzione per i bianconeri. Che sperano in un’eventuale apertura dei rossoblù se la Juve dovesse decidere di inserire Rugani come contropartita. Ipotesi che verrà discussa nella riunione odierna, quella che – si spera – farà chiarezza sulle prossime mosse di mercato del diesse Cherubini e dei suoi uomini.