Calciomercato Juventus, incubo Alex Sandro: erede last minute

Nonostante fino a questo momento i colpi di mercato annunciati dalla Juventus fossero un attaccante e un regista, le cose sembrano essere cambiate proprio di recente: secondo l’indiscrezione di mercato nelle ultime ore, infatti, a questa lista si andrà ad aggiungere un altro giocatore, questa volta un difensore.

Probabilmente in seguito ad un summit tra dirigenza, società e allenatore, si sarà deciso che nella rosa è presente anche qualche altra carenza che deve essere colmata. Secondo quanto riportato da Romeo Agresti a “Juventibus”, si saprebbe già il settore in cui la società sarebbe intenzionata a lavorare per una nuova entrata.

Calciomercato Juventus, la Juve alla ricerca di un terzino sinistro: che la caccia cominci

Il giocatore che secondo Romeo Agresti la “Vecchia Signora” tenterà di prendere è proprio un terzino sinistro e le ragioni possono essere varie: ad esempio Allegri non si ritiene soddisfatto delle prestazioni del brasiliano o semplicemente ritiene che egli non potrà garantire da solo buone prestazioni per tutto l’anno. A prescindere dalla motivazione, però, è certo quindi che la dirigenza sia al lavoro per arrivare ad un terzino, e che se sarà di qualità Sandro dovrà anche lottare per un posto da titolare. Tutto è in evoluzione: che la caccia cominci.