È Juventus-Roma anche sul mercato: l’annuncio Sky infiamma la sfida

Juventus-Roma anche sul mercato: ecco l’annuncio di Sky che infiamma anche fuori dal campo la sfida del prossimo weekend

Non solo in campo, anche sul mercato. Il prossimo weekend è quello di Juventus-Roma, Allegri contro Mourinho, con una squadra, quella bianconera, che arriva dal pareggio bruttino contro la Samp, e l’altra, quella giallorossa, che in due partite ha piazzato due vittorie per uno a zero alla “corto muso”, così come piace al tecnico livornese. Un weekend caldo, insomma, ma che potrebbe essere anticipato anche da una settimana altrettanto calda sul mercato, almeno stando alle informazioni riportate da Sky.

Dopo l’infortunio di Wijnaldum, Tiago Pinto, general manager dei giallorossi, tornerà sul mercato per prendere un centrocampista. O almeno tenterà di farlo in questa settimana. “Non ci sono riscontri su Tameze, Nainggolan o Grillitsch” hanno spiegato ieri sera sui canali dedicati al calciomercato. Però c’è stata un’aggiunta importante: “Piacerebbe il ritorno dell’ex Paredes ma la Roma sa che la Juventus è da tempo sul calciatore e che dunque è più avanti”.

Juventus-Roma anche per Paredes

Si potrebbe delineare quindi un Juventus-Roma anche per Leandro Paredes, il centrocampista che Allegri vorrebbe nella sua rosa e che la società bianconera sta trattando da diverso tempo. I giallorossi invece sognano quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno dell’argentino nella Capitale dopo l’addio verso lo Zenit e poi il passaggio in francese sotto la Tour Eiffel. La Juventus è avanti ovviamente e offre a Paredes non solo la possibilità di giocare la Champions League ma anche quella di rimanere al fianco di Di Maria, compagno in nazionale, e amico fuori dal campo. Ma il fatto che ci siano dei problemi con le uscite, mette comunque un po’ in apprensione il giocatore che vorrebbe una soluzione rapida. Insomma, sfida anche sul mercato.