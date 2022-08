Calciomercato Juventus, Simeone lo “regala” per 5 milioni: si chiude al fotofinish

Calciomercato Juventus, il tecnico argentino è disposto a privarsene per permettergli di arrivare in forma ai Mondiali.

L’occasione, dando per buone le ipotesi che arrivano in queste ore dalla Spagna, è di quelle ghiottissime. E sembra fatta “su misura” per la Juventus, che in quella determinata zona del campo cerca da mesi un rinforzo di qualità. Stiamo parlando dell’out sinistro di difesa, dove al momento c’è il solo Alex Sandro. Il terzino brasiliano nelle ultime due stagioni è calato nettamente di rendimento: ha ancora un anno di contratto e quasi certamente andrà a scadenza. Difficile, infatti, che venga ceduto entro la fine del mercato.

Tuttavia, servirebbe un’alternativa, specie se Massimiliano Allegri ha intenzione di continuare ad utilizzare la difesa a quattro. Motivo per cui, insieme a Leandro Paredes – secondo i ben informati molto vicino alla Vecchia Signora – non è escluso che negli ultimi giorni di trattative possa arrivare anche un altro esterno sinistro basso.

Calciomercato Juventus, il “Cholo” dà l’ok alla cessione di Renan Lodi in prestito

Un nome che nei mesi scorsi è stato più volte accostato alla Juventus è quello di Renan Lodi dell’Atletico Madrid. Il brasiliano classe ’98 è finito dietro nelle gerarchie di Diego Simeone e non ha più il posto assicurato. Ergo, entro la fine del mercato potrebbe lasciare la capitale spagnola. Ha tante estimatrici in Premier League, tra queste ci sono Newcastle e Nottingham Forest. I giornalisti spagnoli sostengono che l’Atletico sia disposto a lasciarlo partire se dovesse arrivare una proposta di prestito con diritto di riscatto. Servono circa 5 milioni, al momento: resta solo da decidere se successivamente il prestito sarà obbligatorio o meno. I Colchoneros lo sostituirebbero con l’ex Siviglia Reguilon, in uscita dal Tottenham e seguito anche dalla Juventus.