Calciomercato Juventus, è cambiato di nuovo tutto: lo “smacco” di Simeone ad Allegri

Calciomercato Juventus, Simeone punta un obiettivo comune ai bianconeri. Adesso potrebbe essere un vero e proprio duello.

Come scrivono dal portale spagnolo ‘Fichajes’, l’Atletico Madrid di Simeone avrebbe messo nel mirino un obiettivo comune ai bianconeri. Si tratterebbe di Sergio Reguilón del Tottenham, che, adesso, è nuovo obiettivo dei colchoneros.

Lo stesso giocatore, come comunica il portale spagnolo, apprezzerebbe l’eventualità di un ritorno in Liga, pertanto, almeno per il momento, il club spagnolo potrebbe considerarsi il favorito nella corsa al giocatore.

Calciomercato Juventus, Simeone vuole rinforzi | Reguilón nel mirino

Sergio Reguilón, come scrivono a ‘Fichajes’, avrebbe tranquillamente ammesso di essere entusiasta nell’eventualità di un ritorno in Spagna, laddove il giocatore è cresciuto a livello professionale. In passato il giocatore fu uno dei protagonisti dell’allora formidabile Siviglia.

Il suo periodo al Tottenham Hotspur sembra volto al termine. Il giocatore non si trova più bene e non è intenzionato a continuare ancora un altro anno in Premier League, nonostante la guida tecnica di Antonio Conte che quest’anno punterà proprio alla vittoria del titolo. Proprio l’ex allenatore e capitano della Juventus, gli preferirebbe Perisic e Ryan Sessegnon, pertanto gli spazi per una sua eventuale titolarità, sono compromessi. Il suo futuro è sempre più vicino al ritorno nella Spagna sorpassando anche l’interesse dei bianconeri che l’avevano valutato come eventuale rinforzo.