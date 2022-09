Calciomercato Juventus, il voto è positivo | Acquisti, cessioni e probabile formazione

Come valutare il calciomercato della Juventus? Terminate le operazioni della finestra dei trasferimenti estivi è arrivato il momento di dare il voto.

Un voto che non può che essere positivo per la dirigenza bianconera, che ha di fatto portato a casa tutti gli obiettivi che si era posta. Un otto pieno per gli acquisti e le cessioni, anch’esse importanti. Si è riusciti a portare a casa grandi campioni come Pogba e Di Maria a parametro zero, sono arrivati Milik, Paredes e Kostic che saranno altri giocatori molto importanti.

Allo stesso tempo si è riusciti a piazzare altrove quei giocatori che non rientravano nei piani tecnici del club, alleggerendo il monte ingaggi. Un solo piccolo rammarico per i tifosi è il mancato arrivo di un nuovo laterale per la fascia sinistra, anche in ottica futura. Ma ci sarà tempo e il mercato futuro per rimediare.

Calciomercato Juventus, il tabellone degli acquisti e delle cessioni

E’ arrivato il momento di fare il riepilogo delle operazioni in entrata e in uscita che sono state compiute nel corso dell’estate.

Acquisti: Gatti (d, Frosinone), Di Maria (a, Psg), Pogba (c, Manchester United), Cambiaso (d, Genoa), Bremer (d, Torino), Kostic (c, Eintracht Francoforte), Milik (a, Marsiglia), Paredes (c, Psg)

Cessioni: Chiellini (d, svincolato), Morata (a, fine prestito), Dybala (a, svincolato), Bernardeschi (c, svincolato), Cambiaso (d, Bologna), de Ligt (d, Bayern), De Winter (d, Empoli), Mandragora (c, Fiorentina), Ramsey (c, svincolato), Pellegrini (d, Eintracht Francoforte), Rovella (c, Monza), Pjaca (a, Empoli), Arthur (c, Liverpool), Zakaria (c, Chelsea)

La probabile formazione tipo, con i nuovi in MAIUSCOLO, dovrebbe essere la seguente: Szczesny, Danilo, Bonucci, BREMER, Alex Sandro; Rabiot, PAREDES, Locatelli; DI MARIA, Vlahovic, KOSTIC.

E’ chiaro che la Juventus ha bisogno di tutti gli elementi della rosa, tutti potenziali titolari, ragion per cui Allegri ora ha a disposizione ampia e con diversi ricambi, in modo da poter schierare sempre l’undici migliore sia in serie A che in Champions Leagu.