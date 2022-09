Juventus, Allegri ne perde un altro per infortunio: diagnosi ufficiale

Juventus, lascia strascichi la trasferta nel capoluogo toscano: la sua presenza è a rischio per martedì prossimo.

Una delusione palpabile. Evidente. Inevitabile. L’ennesima prestazione al di sotto delle aspettative non ha fatto altro che fomentare gli animi dei tifosi ed alimentare ulteriormente coi sentimenti contrastanti nutriti già da tempo nei confronti di Massimiliano Allegri.

Contro la Fiorentina non è andata come tutti speravano, anzi. I problemi in campo sono fioccati e, per tutta risposta, allo scadere dei novanta minuti la polemica è esplosa in tutto il suo fragore. Gli utenti dei social network sembrano non avere alcuna intenzione di dare al tecnico livornese una seconda possibilità: lo vogliono fuori e anche in fretta. La Signora continua a non entusiasmare dal punto di vista del gioco e non ha convinto per la verità neanche la decisione di richiamare di Maria in panchina al 45′. Potrebbe essere infortunato, ma il condizionale è d’obbligo perché Allegri ha già chiarito che ne sapremo di più domani.

Juventus, problema al flessore per Alex Sandro

C’è stata però un’altra gatta da pelare durante il deludente match contro la Viola. Se sulle condizioni fisiche dell’attaccante argentino si è preferito non esprimersi e mantenere un certo riserbo, si è deciso di adottare una linea completamente diversa per quanto riguarda il problema ravvisato da Alex Sandro in partita.

Nel suo caso è stato spiegato, durante la conferenza stampa che ha fatto seguito al match, che sarebbe stato un problema al flessore a mettere in difficoltà il difensore brasiliano. A parlare di lui è stato proprio Allegri ai microfoni di DAZN, che non ha tuttavia aggiunto altri particolari rilevanti. Resta da capire a questo punto sei bianconeri dovranno fare a meno di lui martedì prossimo. La prima partita del girone di Champions League con il Psg è ormai alle porte e la trasferta parigina senza di lui potrebbe rivelarsi più complicata del previsto.