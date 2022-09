Calciomercato, Simeone umilia la Juventus: se lo prende gratis.

Sebbene il mercato estivo si sia chiuso ma nemmeno tre giorni, il lavoro delle dirigenze sportive dei vari club non si arresta mai. Infatti in giro per il web si parla non solo dei canonici rinnovi contrattuali ma anche già dei colpi che dovranno essere portati a termine bela finestra invernale del mercato, a gennaio.

Nonostante la grande ed impegnativa campagna acquisti della Juventus, infatti, alcuni degli ultimi obiettivi che la dirigenza si era prefissa di raggiungere non sono stati più portati a termine. Tra questi sicuramente l’interesse per un difensore, per cui si fecero molti nomi, e per un centrocampista. Proprio sul centrocampista, secondo quanto riportato da “todofichajes.com”, sembrerebbe che anche Diego Simeone abbia messo gli occhi, il che potrebbe rivelarsi un problema per Cherubini &Co.

Calciomercato Juventus, Tielemans è in scadenza: ma occhio a Simeone

Nonostante la volontà del Leicester, squadra per cui gioca attualmente, di prolungare il suo contratto, sembrerebbe quasi certa la volontà del centrocampista di lasciare le “Foxes” al termine del suo contratto, previsto per l’estate del 2023. La situazione sarebbe quindi ottimale per tentare di trovare un accordo con il calciatore e i suoi agenti in modo da farlo arrivare a parametro zero per il prossimo campionato, se non fosse che anche altri top club europei abbiano già messo gli occhi su di lui. Primo tra tutti l’Atletico Madrid, già avvicinato al belga questa estate, è intenzionato a fare carte false per assicurarsene le prestazioni per il prossimo anno.