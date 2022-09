Psg-Juventus, alla fine ce l’ha fatta: sorpresa UFFICIALE sul gong

Psg-Juventus, il club transalpino ha diramato la lista dei convocati con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

Non è cominciata nel migliore dei modi la tappa di avvicinamento della Juventus alla sfida contro il Paris Saint Germain, valevole come prima gara della fase a gironi di Champions. I bianconeri, infatti, devono rinunciare ad Angel Di Maria, che dopo il provino mattutino non sarà rischiato e non partirà con il resto della comitiva alla volta di Parigi.

Una tegola importante per Max Allegri, che già deve fare i conti con altre assenze pesanti. Il KO del Fideo, che sarà inevitabilmente gestito per averlo al meglio per il tour de force che vedrà la Juve impegnata ogni tre giorni tra campionato e Champions, obbligherà il tecnico livornese ad avanzare il raggio di azione di Juan Cuadrado, spostando “El Panita” eventualmente come esterno offensivo. Buone notizie invece sul fronte Psg: nella lista diramata da Galtier, infatti, figura anche il nome di Vitinha, in dubbio alla vigilia per un problemino fisico poi smaltito.

I convocati del Psg in vista della gara con la Juve: c’è anche Vitinha

Ecco la lista completa del club francese:

1. Keylor Navas

2. Achraf Hakimi

3. Presnel Kimpembe

4. Sergio Ramos

5. Marquinhos

6. Marco Verratti

7. Kylian Mbappé

8. Fabian Ruiz

10. Neymar Jr

14. Juan Bernat

15. Danilo Pereira

16. Sergio Rico

17. Vitinha

18. Renato Sanches

19. Pablo Sarabia

25. Nuno Mendes

26. Nordi Mukiele

28. Carlos Soler

30. Lionel Messi

44. Hugo Ekitike

99. Gianluigi Donnarumma