Calciomercato Juventus, boom boom Zaniolo: blitz per la firma fino al 2027

Calciomercato Juventus, blitz e firma fino al 2027. Le ultime sul futuro di Zaniolo, protagonista di un’estate non poco movimentata.

Del 22 si è infatti detto e scritto molto, alla luce di una scadenza contrattuale nel 2024 e della sua innegabile importanza e bravura che hanno catalizzato non poche attenzioni nel corso di questo trimestre estivo.

Dopo aver strizzato l’occhio a Juventus e Milan, Nico sembrava destinato a dover lasciare la Capitale, soprattutto nelle settimane in cui l’operazione Dybala assumeva sempre maggiore concretezza e lasciava presagire ad un possibile approdo dell’argentino come sostituto dell’ex Inter. Il proseguimento della storia ha invece seguito tutt’altra direzione ed è noto a tutti, con il giocatore alla fine rimasto alla corte di Mourinho e circa il quale sono adesso previste importanti novità.

Calciomercato Juventus, blitz per il rinnovo di Zaniolo

Dopo aver superato un’estate in cui, più di tante altre volte, la sua cessione figurava come più che possibile, Zaniolo è adesso pronto a riprendersi la sua Roma, guidandola insieme ai colleghi e amici Pellegrini, Abraham, Belotti e Dybala. Non passa però in secondo piano la questione rinnovo, alla luce di una scadenza fissata nel 2024 che impone comunque delle riflessioni da entrambe le parti.

In tale ottica, Il Corriere dello Sport è stato a dir poco chiaro, parlando di un rinnovo destinato ad essere discusso nelle prossime settimane, basato su un felice rapporto tra Pinto e l’agente del giocatore, Claudio Vigorelli. Con quest’ultimo si cercherà di raggiungere un’intesa per un prolungamento fino al 2027 con ingaggio portato dai 2.5 milioni di euro ai 4 o 4.5 più bonus.