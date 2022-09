Calciomercato, intreccio “galactico”: gratis alla Juventus

Non terminano mai i rumors di calciomercato che riguardano la Juventus, nemmeno quando la finestra dei trasferimenti è ormai chiusa.

La società bianconera continua a lavorare sodo in ottica futura dopo un 2022 da assoluta protagonista in chiave mercato. Alla corte di Allegri sono arrivati tanti nuovi giocatori di qualità ed è logico che ora i tifosi si attendano grandi risultati. Servirà un po’ di tempo prima di trovare i giusti equilibri in campo.

Allo stesso la dirigenza della Juventus, così come quella delle altre grandi squadre europee, sa benissimo di dover già iniziare a lavorare in vista degli acquisti futuri. C’è comunque una rosa da puntellare e per la prossima stagione serviranno altre pedine di qualità se si vorrà puntare a qualcosa di importante. Con alcuni rumors che sembrano poter riguardare la società torinese.

Calciomercato Juventus, Kroos al City “libera” Gundogan

Secondo quanto riportato da “El Nacional”, potrebbe esserci un intreccio di mercato riguardante Toni Kroos, stella del Real Madrid. Un calciatore di grande esperienza e spessore internazionale. Che non pare intenzionato a rinnovare con gli spagnoli e per questo è un diventato un obiettivo primario di Guardiola per rinforzare il Manchester City. Potrebbe prendere in rosa il posto di Gundogan. Il mediano è in scadenza nel 2023 e sarà libero di accasarsi altrove, con la Juventus che è stata un club al quale è stato accostato più volte nel corso degli ultimi anni. Potrebbe dunque scatenarsi un vero e proprio effetto domino con i bianconeri come sempre vigili e pronti a cogliere le occasioni.