Calciomercato, Juventus al palo: “I compagni sanno dove andrà a giocare”

Calciomercato Juventus, la scelta del calciatore è definitiva: i compagni sono stati già avvisati della sua posizione.

Dopo la sconfitta patita al “Parco dei Principi” contro il Psg, per la Juventus è già tempo di vigilia di campionato: domenica sera alle 20.45, infatti, i bianconeri affronteranno una Salernitana in salute e desiderosa di confermare quei progressi che hanno permesso alla compagine di Nicola di gettarsi alle spalle l’iniziale periodo no.

Come ammesso da Max Allegri nelle dichiarazioni post Psg, infatti, non sarà una passeggiata per i suoi ragazzi venire a capo di una gara che comunque presenta delle insidie che non possono essere trascurate, a maggior ragione se, come sembra, il tecnico livornese ricorrerà ad un massiccio turnover nell’ottica di una sapiente gestione delle forze. Il centrocampo si configura come il reparto in cui ci dovrebbero essere i maggiori avvicendamenti, con Miretti che si candida per una maglia da titolare.

Proprio la mediana è stato uno dei reparti su cui Cherubini ha indirizzato le maggiori attenzioni nel corso della sessione estiva di calciomercato appena conclusa, con gli acquisti di Paredes e Pogba che hanno inevitabilmente contribuito ad alzare l’asticella da un punto di vista tecnico e qualitativo. Tuttavia, la “Vecchia Signora” continuerà a scandagliare il mercato dei centrocampisti, alla ricerca di altre eventuali soluzioni allettanti.

Calciomercato Juventus, Douglas Luiz ha scelto: “Ha detto ai compagni dove andrà”

Prima che la trattativa per l’acquisto di Paredes si sbloccasse definitivamente, la Juventus aveva effettuato dei sondaggi esplorativi anche per Douglas Luiz. Per il brasiliano dell’Aston Villa una vera e propria trattativa non è mai cominciata, tuttavia i bianconeri hanno sondato il terreno per cominciare a comprendere i margini ipotetici di un affare che alla fine non è mai decollato. Basti ricordare che nelle ultime ore della scorsa campagna trasferimenti i “The Villans” hanno rispedito al mittente un’offerta da almeno 25 milioni di sterline per il proprio gioiello, in scadenza di contratto nel 2023. Stando a quanto riferito da Footballinsider247.com, il brasiliano avrebbe però spesso ai suoi compagni il desiderio di vestire la maglia dei “Gunners“. Accostato anche a Milan e Roma, il futuro del classe ’98 sembra essere dunque segnato.