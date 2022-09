Calciomercato Juventus, sponsor ‘galeotto’: nuovo acquisto griffato Adidas

Per il calciomercato della Juventus non ci sono mai pause, la dirigenza deve continuare a rimanere sempre vigile sui propri obiettivi.

Siamo ormai entrati già in una fase molto calda della stagione, con la squadra bianconera che sta cercando di farsi largo in classifica per entrare nel gruppo delle formazioni che dopo la lunga sosta per i mondiali si giocherà il tricolore. Allegri ha a disposizione una rosa ampia e competitiva, ma finora ha dovuto fare i conti anche con gli infortuni che hanno privato la Juve di Pogba, Chiesa e – per molte gare – anche di Di Maria.

Ci sarà ancora modo per rendere la formazione torinese sempre più forte, con la dirigenza pronta a fiutare ogni eventuale affare in ottica futura. Per la Juventus che vuole continuare nel proprio percorso di rinnovamento e ringiovanimento.

Calciomercato Juventus, l’erede di Alex Sandro è la priorità: Grimaldo in pole

Come ha spiegato anche calciomercato.it, c’è una priorità in casa Juventus per il prossimo mercato di gennaio ed è quella di trovare l’erede di Alex Sandro, che si avvia alla conclusione del suo contratto. Da anni i bianconeri cercano un elemento di spessore sulla corsia mancina e ora finalmente l’avrebbero individuato in Grimaldo del Benfica, giocatore che per età e talento potrebbe rappresentare la soluzione ideale. Non è da escludere che si possa fare un tentativo per portarlo a Torino anche a gennaio. Considerando che l’esterno ha l’accordo in scadenza a giugno 2023 e per ora non si è arrivati ad un rinnovo. Rinnovo che potrebbe saltare visto che il Benfica sta cercando di ridurre i costi. Grimaldo guadagna circa 4 milioni a stagione e senza rinnovo i lusitani potrebbero decidere di cederlo subito ad una cifra che non potrà essere molto alta. Una operazione che potrebbe essere favorita dallo sponsor tecnico del giocatore, l’Adidas, che è lo stesso della Juve.