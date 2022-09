Calciomercato Juventus, gioiello blindato: firma dopo la Champions

Calciomercato Juventus, gioiello blindato. Pronta la firma fino al 2026 che dovrebbe arrivare dopo la Champions League

Lo blindano, il gioiello. Giustamente anche, visto che è stato quello maggiormente utilizzato da Xavi in questo inizio di stagione. E lo fanno subito, pare dopo la partita di Champions League secondo il Mundo Deportivo, che in queste ore ha fatto un quadro su quello che dovrebbe essere il futuro di Xavi, centrocampista spagnolo, che il tecnico del Barcellona vuole alle sue dipendenze anche nelle prossime stagioni.

Sul giocatore si erano mosse la scorsa estate sia la Juventus che il Bayern Monaco. Una situazione che comunque sembrava difficile sin dall’inizio soprattutto per quelle che erano le insistenze del tecnico sul suo rinnovo di contratto. Il fatto che Xavi, inoltre, abbia deciso di mandarlo in campo con regolarità ricevendo da parte del giocatore solamente delle risposte positive per quanto riguarda le prestazioni, hanno fatto prendere una decisione a Laporta. Si deve accelerare sulla trattativa.

Calciomercato Juventus, Gavi rinnova

Il rinnovo insomma appare realmente cosa fatta e nello spazio di pochissimo tempo ci dovrebbe essere anche l’annuncio ufficiale. Nel fine settimana ci sarebbe in programma l’incontro decisivo che dovrebbe essere poi formalizzato nel momento in cui sarà la sosta per le Nazionali. Gavi quindi rimane al Barcellona e la cosa non è affatto una novità, visto quello che è successo negli ultimi mesi in terra spagnola: i catalani hanno tutta l’intenzione di continuare a vincere e per farlo hanno bisogno di gente importante e pronta. Gavi, nonostante la giovanissima età, sembra essere un veterano.