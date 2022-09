TV PLAY | Juve-Salernitana, “goal da annullare senza Candreva”: ecco il colpevole

Continuano le discussioni in merito agli errori arbitrali commessi nel corso della gara tra Juventus e Salernitana. Le parole dell’ex arbitro Mario Mazzoleni a Tv Play.

Dopo una gara vissuta dalla Juventus sulle montagne russe, i bianconeri non possono non recriminare per le ultime decisioni arbitrali, con l’annullamento della rete siglata da Arkadiusz Milik che grida vendetta.

Il fuorigioco non ravvisato per il posizionamento di Antonio Candreva ha contribuito a gettare ancora più ombre su un finale che definire al cardiopalma sarebbe solo un eufemismo. Intervenuto nel corso della diretta Twitch TV PLAY di calciomercato.it, l’ex arbitro Mario Mazzoleni ha esternato il suo punto di vista in merito a quanto accaduto. Ecco le sue parole:

VAR – “L’obiettivo era quello di ridurre i problemi, il protocollo è stato sicuramente migliorato, ma non ritengo quello di ieri l’errore più grave. Il Goal senza giocatore in fondo sarebbe stato annullato perché partecipa attivamente all’azione, queste sono le indicazioni date ad inizio stagione: peccato che in fondo c’era Candreva. Messo al rogo l’arbitro che era alla quarta partita in Serie A, ma l’errore concreto è di tanti al Var.”

Juventus-Salernitana, Mazzoleni sicuro: “Ecco il responsabile di tutto”

Mazzoleni ha poi rincarato la dose: “Non ho sentito tirato in ballo il responsabile di tutto questo, ovvero l’assistente che è in condizioni ottime per giudicare l’azione, era facilissima. Il guardalinee fa molta fatica. Il guardalinee fa molta fatica quando il giocatore è vicino, perché il cono visivo è stretto, in questo caso sei a gioco fermo, ha tempo per posizionarsi in linea, ha una prospettiva straordinariamente facile con tutti davanti, l’unica persona che avrebbe dovuto vedere Candreva che è come Bonucci nel suo cono visivo è il guardalinee”.