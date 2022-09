Juve-Salernitana, verdetto clamoroso: “L’ha toccata Bonucci”

Juventus-Salernitana infinita: in queste ore sta circolando un video piuttosto eloquente che “inchioda” il direttore di gara.

Sebbene manchino poche ore ormai al fischio d’inizio di Juventus-Benfica, l’attenzione mediatica non può non focalizzarsi ancora sull’arbitraggio scellerato che ha caratterizzato l’ultima apparizione ufficiale dei bianconeri, fermati sul pari da una coriacea Salernitana e dall’arbitro Marcenaro, coadiuvato da un VAR non proprio impeccabile, per usare un eufemismo.

In effetti, il direttore di gara aveva in un primo momento convalidato il goal (assolutamente regolare) di Arkadiusz Milik, salvo poi decidere di ritornare sui suoi passi una volta richiamato al monitor. A quel punto, Marcenaro avrebbe deciso di annullare la rete del polacco, considerando attiva la posizione di Bonucci. Il condizionale è d’obbligo, dal momento che sul web in questi minuti sta circolando un video che immortala il momento esatto in cui l’arbitro – rivolgendosi a Danilo e Bonucci, spiega il motivo dell’annullamento del goal.

Juventus-Salernitana, il verdetto che sa di beffa: la sentenza di Marcenaro

“L’ha toccata Bonucci“: così Marcenaro a muso duro risponde alle proteste dei calciatori bianconeri, a cui chiaramente non è andata giù la decisione del direttore di gara di ritornare sui suoi passi. Quindi non sarebbe stata la valutazione “geografica” della posizione del difensore la Juve la causa causarum dell’annullamento del goal, ma un suo presunto tocco (smentito in maniera categorica dalle telecamere). Per non dimenticare la posizione di Candreva, che mantiene in gioco tutti. Altro che restare calmi, come vorrebbe Gravina…