Calciomercato Juventus, ennesimo braccio di ferro con l’Inter

Il calciomercato della Juventus continua ad arricchirsi di voci e rumors già in vista della prossima sessione di gennaio 2023.

I risultati arrivati finora in questa prima parte della stagione non sono quelli sperati, ci si aspettava qualcosa in più da parte della formazione di Allegri. Imbattuta in serie A ma con troppi pareggi sulle spalle, mentre in Champions League sono arrivate due sconfitte su due che hanno complicato maledettamente il discorso qualificazione.

La dirigenza ha fatto dei grandi sforzi per portare a Torino giocatori di grande spessore, ma il percorso di rinnovamento e ringiovanimento dell’organico non si è ancora concluso. Nella prossima sessione invernale di mercato il club proverà a cogliere le eventuali occasioni che potrebbero proporsi, per altri obiettivi invece si aspetterà la prossima estate.

Calciomercato Juventus, Jordi Alba occasione per il mese di gennaio?

Come si legge su calciomercato.it uno dei nomi caldi della prossima sessione invernale potrebbe essere Jordi Alba. Il laterale spagnolo ormai ha perso il suo posto da titolare, il tecnico Xavi gli preferisce altri calciatori. Per questo motivo non è da escludere che già a gennaio possa cambiare aria, nonostante un contratto con i blaugrana fino a giugno 2024. Con i bianconeri che sarebbero interessati così come l’Inter, anch’essa alla ricerca di una pedina per la corsia sinistra. Un possibile ostacolo però potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio, decisamente alto, ma non si esclude che si possa trovare una formula giusta per accontentare le esigenze di tutti. A gennaio dunque potrebbe profilarsi l’ennesimo duello di mercato con i nerazzurri.