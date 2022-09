Calciomercato Juventus, ritorna subito: 15 milioni dalla Premier

Calciomercato Juventus, l’occasione dall’Inghilterra non può più essere trascurata: ecco il possibile scenario.

In questo inizio di campionato sicuramente la Juventus non si sta facendo notare per le brillanti prestazioni, e questo sicuramente a causa di alcune mancanze che si fanno sentire nella rosa.

Infatti, tra le necessità non espletate per il poco tempo rimasto al termine del mercato c’è sicuramente quella di chiudere un esterno, anche per via della partenza non rimpiazzata di Luca Pellegrini. Nonostante il mercato invernale sia ancora lontano la dirigenza sportiva è già al lavoro per trovare un profilo che si adatti ai desideri di mister Allegri. Alla lista dei nomi a cui la società è interessata sembra essersi recentemente aggiunta una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Calciomercato Juventus, il desiderio di Allegri è Castagne a gennaio

Secondo quanto riportato da “Calciomercato.it” il giocatore che la Juventus starebbe monitorando da vicino è Castagne. L’esterno belga, al Leicester da quando ha detto addo all’Atalanta, potrebbe essere l’esterno di cui necessita Allegri. Il desiderio del tecnico livornese potrebbe essere esaudito nelle prossime finestre di mercato per via delle altalenanti prestazioni del Leicester in questo inizio di campionato e per cui la retrocessione comincia ad essere una possibilità tangibile. Qualora il club inglese dovesse retrocedere in Championship, infatti, dovrebbe liberarsi di alcuni giocatori e il belga potrebbe essere uno di quelli: il lavoro di Cherubini è ora quello di monitorare con attenzione la situazione .