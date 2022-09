Agnelli cambia due volte l’allenatore: “Gasperini alla Juventus”

Agnelli ha deciso, ecco cosa potrebbe succedere in caso di esonero di Allegri. C’è una possibilità molto grande.

Incredibile ma vero, l’allenatore che molto a lungo è stato accostato alla Juventus anche perché in passato fu proprio allenatore dei giovani del vivaio bianconero, Giampiero Gasperini, potrebbe diventare il prossimo allenatore della Juventus.

Stando a ‘Sportmediaset’, Agnelli avrebbe già preso una decisione importante. Impossibile in questo momento pensare ad un nome che possa prendere una panchina in corso, infatti la volontà di Agnelli è quella di proseguire con mister Allegri ma se la situazione dovesse precipitare, nella stagione in corso s’intende, ci sarebbe spazio solo per un traghettatore: in tal senso ritorna in auge Montero.

Calciomercato Juventus, Gasperini a giugno

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, il nuovo nome preferito dal presidente potrebbe essere quello di Giampiero Gasperini. Nato a Grugliasco e con un palmares già da grande squadra. Con la sua Atalanta ha rischiato più volte di vincere il campionato e in Champions ha sorpreso e non poco.

Il èhisique du role quindi c’è. Agnelli ha identificato nel mister italiano la guida giusta e il carisma ideale per diventare il nuovo tecnico bianconero ma come detto poc’anzi e sottolineato da ‘Sportmediaset’ questo potrebbe avvenire solo a fine stagione, quindi nel prossimo anno. Difficile cambiare ora soprattutto perché sarebbe una spesa impossibile da sostenere essendo Allegri pagato molto. Dunque, adesso, se la situazione dovesse precipitare ci sarebbe spazio solo per un traghettatore ma per giungo spunta il nome del predestinato che da molto è considerato uno dei tecnici più importanti d’Italia. Staremo a vedere dunque cosa succederà.