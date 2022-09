Calciomercato Juventus, nessuna partita da titolare: sfogo in diretta

Ci saranno delle mosse di calciomercato della Juventus nei primi mesi del 2023? La società bianconera potrebbe iniziare a pensarci.

Qualcosa non è andato finora nel verso giusto e lo confermano i risultati. La Juventus è in affanno in campionato visti i soli 10 punti conquistati nelle sette gare disputate. Ancor peggiore è la situazione in Champions League, visto che con due ko su altrettante gare è a rischio la qualificazione agli ottavi di finale. Risultato che sarebbe duro da mandar giù sia a livello sportivo che a livello economico.

La dirigenza starà già monitorando il mercato in ottica 2023. A gennaio non è da escludere qualche nuovo innesto ma è in estate che proseguirà il percorso di rinnovamento e ringiovanimento iniziato nel corso di questo 2022. Con possibili nuovi innesti in tutti i reparti.

Calciomercato Juventus, Gravenberch: “Speravo di avere più spazio al Bayern”

Il centrocampista Ryan Gravenberch nei mesi scorsi è stato spesso accostato ai colori bianconeri, ma poi l’ex Ajax ha fatto la sua scelta, accettando le lusinghe del Bayern Monaco. Finora però l’olandese non è stato affatto protagonista in Bundesliga, tant’è che ha non ha iniziato un match tra gli undici titolari. Esclusioni che non hanno fatto piacere a Ryan Gravenberch che non lo ha certo mandato a dire. Ai microfoni di ESPN infatti si è sfogato dicendo: “Arrabbiato per non essere titolare? Certo, lo sono, il tecnico ha scelto altri giocatori ma io voglio sempre giocare. Devo accettarlo, speravo di avere un maggiore minutaggio ma cerco di restare tranquillo, magari dopo la sosta avrò più spazio. Non ho però rimpianti nell’aver scelto il Bayern”.