Juventus, raggio di luce Chiesa: ritorno in campo anticipato

Chiesa adesso potrebbe ritornare e in modo del tutto inaspettato, anticipando il suo ritorno in campo: tutti i dettagli.

Sono tempi difficili in casa bianconera. Mancano i risultati ma soprattutto mancano ancora dei big della squadra. Una squadra diversa che Allegri si sarebbe aspettato ad inizio stagione, causa infortuni, non è stata ancora vista.

Ma nelle mille note negative c’è anche un piccolo sospiro di sollievo e ciò riguarda il ritorno di Federico Chiesa, l’ala fondamentale per andare sotto rete. Il talento italiano non ha ancora avuto modo di mostrarsi al fianco del grande amico ed ex compagno di squadra, già ai tempi della Fiorentina, Dusan Vlahovic. Ma stando alle ultime indiscrezioni, non manca molto al fantastico duo.

Chiesa ritorna ad inizio ottobre | Allegri gongola

Come scrive ‘Tuttosport’, Allegri potrebbe godersi anticipatamente il rientro in campo di Federico Chiesa, inizialmente previsto soltanto per il 2023. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, il fantasista italiano potrebbe già rientrare a lavorare con il gruppo ad inizio ottobre. Un vero e proprio respiro di sollievo in un momento decisamente no sotto il punto di vista dei risultati.

C’è bisogno di Chiesa più che mai in questo momento come di Pogba. Due talenti indiscussi ancora assenti proprio per il problema infortuni. La Juventus vuole ritornare a vincere dopo un inizio decisamente in salita con una qualificazione agli ottavi di Champions già leggermente compromessa dopo le due prime sconfitte contro Psg e Benfica.