Calciomercato Juventus, l’Arsenal ha pronto un assegno da 100 milioni

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo, specie in questo periodo di sosta per il campionato.

In questa fase continuano ad accavallarsi rumors e voci riguardo quelle che potrebbero essere le mosse della dirigenza juventina. Perchè la società ha intenzione di proseguire nel percorso di rinnovamento della rosa, iniziato quest’anno con tanti innesti che si sono susseguiti tra la sessione invernale e quella estiva. Nel 2023 ci saranno sì delle partenze ma anche dei nuovi acquisti volti a portare la Juve sempre più in alto.

I tifosi sognano in grande e sperano prima di tutto che la squadra di Allegri possa risollevarsi dopo questo iniziale periodo di difficoltà, che vede la Juve lontana dalle prime posizioni in Italia e in affanno in Champions League. Nello stesso tempo, leggendo sui social, sperano che il club non ceda le sue pedine migliori nel corso del 2023.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal pronto a bussare per Miretti e Vlahovic

Calciomercatoweb.it sta sottolineando il possibile interesse di un top del club della Premier League nei confronti di due giocatori della Juventus, vale a dire il centrocampista Miretti e l’attaccante Dusan Vlahovic. Il quotidiano britannico scrive che l’Arsenal – molto ambizioso in chiave mercato in questo periodo – è pronto a mettere sul piatto una somma molto importante, ben 100 milioni di euro, pur di ingaggiare i due giovani calciatori. Cifra record che potrebbe far traballare i bianconeri, anche se va detto che sia Miretti che Vlahovic sono reputati elementi chiave della rosa di Allegri. Per cui difficilmente la Juve se ne priverà.