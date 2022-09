Calciomercato Juventus, svolta in corsia: affare lampo in Bundesliga

Calciomercato Juventus, continuano circolare a spron battuto i rumors di mercato intorno alla società bianconera.

Un grande punto di domanda nelle prossime sessioni di mercato della Juventus riguarderà principalmente la fascia sinistra e l’eventuale sostituto di Alex Sandro. L’avventura torinese del terzino brasiliano è ormai agli sgoccioli. Il contratto che lo lega alla Signora terminerà nel giugno 2023 ed è improbabile che venga prolungato. L’ex Porto è uno di quei giocatori, insieme a Cuadrado e Rabiot, con la valigia in mano. Questa, infatti, sarà con ogni probabilità la loro ultima stagione con la maglia bianconera sulle spalle. E non solamente per una mera questione anagrafica. La dirigenza vuole dare continuità alla sua “rivoluzione” e in questa è compresa anche l’operazione ringiovanimento della rosa.

Per quanto concerne l’eredità di Alex Sandro, negli ultimi tempi si sono fatti diversi nomi. Tra questi figura anche quello di Ramy Bensebaini, fluidificante mancino di proprietà del Borussia Monchengladbach. Nazionale algerino, classe ’95, anche lui andrà in scadenza nel 2023 e l’idea della Juventus consiste nello sfruttare l’ottimo rapporto con il club tedesco per replicare un’operazione sulla falsariga di quella di Zakaria dello scorso gennaio.

Calciomercato Juventus, Bensebaini idea concreta per gennaio

Secondo la Bild, sarebbe lui il “prescelto” della Juventus per sostituire il nazionale verdeoro. E come avvenne per Zakaria – poi finito al Chelsea nell’ultimo giorno di mercato – il Borussia Monchengladbach tenterà di monetizzare, cedendo l’algerino già nella sessione invernale per evitare di perderlo a zero a giugno, quando probabilmente si svincolerà lasciando i Fohlen con un pugno di mosche in mano. All’orizzonte, infatti, non c’è alcuna trattativa per il rinnovo, con l’entourage del nordafricano che sta valutando le offerte che giungono da più direzioni, anche dalla Premier League.