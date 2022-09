Tra la Juventus e i Mondiali: la smentita di Di Maria è immediata

Tra la Juventus e i Mondiali: la smentita di Di Maria sulle indiscrezioni di ieri di una possibile richiesta di saltare la Lazio è immediata

Ieri dall’Argentina è rimbalzata una voce che vedeva protagonisti Di Maria e Paredes. Ma non solo, anche gli altri calciatori dell’Albiceleste che probabilmente saranno impegnati in Qatar, al Mondiale. In poche parole: l’indiscrezione diceva che nazionali avrebbero firmato un patto e avrebbero fatto richiesta ai propri club di saltare l’ultima partita prima della sosta, in questo caso, riguardo i bianconeri, sarebbe stata la sfida a Torino contro la Lazio.

Ovviamente non sono mancate le polemiche. Ma ci ha pensato direttamente Angel Di Maria, tramite il suo profilo Instagram, a smentire questa indiscrezione.

Tra la Juventus e i Mondiali, Di Maria smentisce

Postando lo screen di una pagina che segue la Juventus e che aveva fatto una storia, appunto, riportando la notizia, Di Maria ci ha piazzato sopra un bel “Fake News”. Insomma, non arriverà nessuna richiesta di esenzione dell’ultima gara prima di andare in ritiro con la squadra del commissario tecnico Scaloni. E ovviamente è anche giusto così, visto che i calciatori sono stipendiati dai club e anche profumatamente e soprattutto non è che dentro la Juventus le cose vadano benissimo da poter avanzare un tipo di richiesta così.

Indiscrezione farlocca. Indiscrezione che ha messo in apprensione per pochissimo tempo i tifosi della Juventus che possono stare tranquilli – per quanto adesso si possa stare tranquilli – per i prossimi mesi. Sperando ovviamente che Di Maria non commetta più errori che hanno portato alla sconfitta contro il Monza (sì, la responsabilità è sua, senza girarci intorno) e che Paredes possa trovare velocemente la miglior condizione fisica possibile ed entrare totalmente nei meccanismi della Vecchia Signora.