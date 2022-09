Calciomercato Juventus, terza offerta ufficiale: Arsenal pronto a chiudere

Calciomercato Juventus, i Gunners vogliono sbaragliare la concorrenza: le italiane potrebbero restare a guardare.

È sbocciato all’Aston Villa, sotto la guida di Steven Gerrard. Da quel momento in poi, mezza Premier League ha messo gli occhi su di lui e atteso, invano, che la società che lo aveva preso in prestito dal Girona mollasse la presa. Durante l’ultima sessione di mercato sembrava a tanto così dal passare all’Arsenal, ma da Birmingham sono stati categorici: per Douglas Luiz volevano 40 milioni di euro netti, non un centesimo in meno.

Richiesta che è parsa spropositata ai londinesi e che ha fatto sfumare un accordo quasi concluso. Ma il suo nome, adesso, è di nuovo sul piatto. Non si è ancora parlato di rinnovo ed è per questo motivo che, quasi sicuramente, sarà tra i bocconi più ghiotti della prossima sessione di calciomercato. Potrebbe lasciare Birmingham già all’inizio del prossimo anno, considerando che sono in tante a fargli la corte: sulle sue tracce c’è il Milan, ma anche la Juventus e la Roma hanno da tempo un debole per il brasiliano classe ’98.

Calciomercato Juventus, 15 milioni per Douglas Luiz

Pare però che in pole non ci siano le italiane, ma la stessa squadra che lo stava corteggiando già in tempi non sospetti: l’Arsenal. Gli inglesi, come conferma anche il quotidiano britannico The Sun, sarebbero pronti ad avanzare una nuova offerta.

Con una cifra ben lontana, però, da quella originaria: è probabile che offrano meno di quanto erano disposti a spendere un mese fa, dal momento che il contratto di Douglas Luiz è in scadenza e che è evidente che non abbia alcuna intenzione di rinnovare con l’Aston Villa. Il Sun riferisce che l’Arsenal intende mettere sul piatto 15 milioni di sterline, che è comunque più di quanto il brasiliano è stato pagato nel 2019. Chi la dura la vince?