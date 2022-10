Calciomercato, effetto domino travolgente: alla Juve l’erede di Cr7

Calciomercato Juventus, un sogno nel cuore. Il giocatore è adesso un problema per il proprio club: ipotesi cessione sempre più concreta.

Come scrivono da ‘Elgoldigital’ ciò che potrebbe accadere in Spagna ha dell’incredibile. Simeone, stando all’indiscrezione, aprirebbe alla clamorosa cessione di Joao Felix già in inverno.

Opportunità che adesso diventerebbe più che ghiotta per i bianconeri alla ricerca di un top player accessibile ma soprattutto giovane. Joao Felix è infatti un classe ’99 che già è reputato un fuoriclasse assoluto anche se l’inizio stagione, decisamente sotto le aspettative, ha convinto il mister dell’Atletico a valutare la cessione sulla base di non più di 50 milioni di euro. E visto il profilo in questioneciò potrebbe rappresentare più che un vantaggio.

Calciomercato Juventus, Simeone apre alla cessione | 50 milioni per Joao Felix

Il giovane portoghese è già un idolo in patria e chissà, i tifosi incrociano le dita, possa diventarlo anche in bianconero. Come detto poc’anzi, Simeone aprirebbe alla sua cessione già nel mercato invernale. Occasione ghiotta e assolutamente non scontata.

Non mancheranno certe le pretendenti per un profilo così glorioso che già in passato aveva suscitato le fantasie di un potenziale acquisto da parte del presidente Agnelli. Ma adesso l’utopia potrebbe diventare, presto, realtà. Felix infatti rappresenterebbe quel tesoretto che Simeone vorrebbe reinvestire sul mercato per un altro profilo, Szoboszlai che ora gioca nel Lipsia. Tutto potrebbe succedere quindi e non è escluso che il mercato invernale sarà, decisamente, scoppiettante. In attesa di capire come si muoverà la Juventus in tale frangente.