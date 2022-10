Calciomercato Juventus, prendono subito Vlahovic: doppia offerta shock

Calciomercato Juventus, il club estero adesso ritorna su un big bianconero e potrebbero esserci offerte importanti in estate.

Dopo l’assalto a De Ligt proprio in questa sessione di mercato, il Bayern Monaco avrebbe già messo nel mirino un altro big della Juventus, trattasi del giovane Dusan Vlahovic: il bomber bianconero che adesso è già uno dei talismani offensivi della squadra di Allegri è nel mirino dei tedeschi. Ma occhio anche alla concorrenza del Psg, a cui il giocatore piace molto.

Come scrive ‘La Gazzetta Dello Sport’, il Bayern Monaco avrebbe intenzione di andare sul bomber bianconero già in estate prossima. Quindi non è da escludersi, come sottolinea il quotidiano sportivo, un assalto milionario a giugno.

Calciomercato Juventus, Bayern su Vlahovic | Pronta offerta monstre

Classe 2000 proprio come l’altro campione consolidato Haaland, Dusan Vlahovic è indubbio uno dei talenti più cristallini del calcio europeo. Giovane, leader e con un fiuto del gol considerevole. Tutte caratteristiche per ambire ai massimi livelli e vincere laddove la Juventus ancora fatica, l’Europa che sicuramente il Bayern, essendo una delle squadre più titolate proprio a livello europeo, conosco molto bene.

Ma tra il dire e il fare c’è in mezzo il mare, quindi, il Bayern potrebbe proporre un’offerta monstre alla dirigenza dei bianconeri che a quel punto valuterà anche se la risposta ci sembra, almeno in questo momento, scontata. Vlahovic non è solo il bomber necessario ma anche una delle figure chiave del presente e futuro della Juventus. Già in queste stagioni ha dimostrato l’attaccamento alla maglia e difficilmente, quindi, la Vecchia Signora lo lascerà partire. Tutto però potrebbe ancora accadere da qui all’estate.