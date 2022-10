Depay si veste di bianconero: nuovo ribaltone lampo

Ribaltone lampo, Depay sarà bianconero. Gli ultimi aggiornamenti sull’attaccante del Barcellona, da tempo accostato alla Juventus.

L’olandese rappresenta certamente uno dei profili più importanti e interessanti del panorama europeo, alla luce delle qualità sciorinate in Ligue 1 prima e in Spagna poi, laddove ha certamente incontrato difficoltà legate alle asperità del mondo Barcellona tutto ma dove è stato anche in grado di continuare a sciorinare l’innato e innegabile talento.

Accostato alla Vecchia Signora anche nel corso dell’ultima estate, di Memphis si parla in realtà da tempo e, in particolar modo, da quando anche la stessa Juventus iniziò a interessarsi ad una particolare situazione che sembrava poter permettere di farlo arrivare a costo zero in quel di Torino. Alla fine l’olandese ha preferito le avances catalane, al netto di un ambientamento di certo non triste ma, comunque, meno felice rispetto alle previsioni dei più. Proprio su tale fronte, dunque, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti circa quello che potrebbe essere il futuro dell’ex Lione.

Calciomercato Juventus, Depay si tinge di bianconero

Ormai in blaugrana da due anni, Depay ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e ciò, come accaduto in passato, ha suscitato attenzioni di non trascurabile importanza a livello europeo. Le capacità calcistiche e un contratto durevole fino a giugno 2023 sta portando infatti lo stesso giocatore, oltre che ai diversi club interessati, a guardarsi intorno.

Particolare attenzione, su tale fronte, merita quanto raccolto dal Daily Mail, a detta del quale sulle sue tracce ci sarebbe il forte interesse del Newcastle, ormai passato al ricco fondo saudita e interessato a divenire una realtà di Premier League sempre più solida e importante. Probabile dunque un futuro bianconero per Depay, ma non juventino.