Tv Play | Conte torna alla Juventus: la rivelazione avviene in diretta

Conte di ritorno alla Juventus, la rivelazione è avvenuta in diretta durante la trasmissione della Tv Play: tutti i dettagli.

Durante la trasmissione di Tv Play di ‘Calciomercato.it’, Marco Venditti è intervenuto svelando, l’incredibile, futuro di Antonio Conte e del possibile ritorno alla Juventus.

In questi ultimi mesi si è parlato a lungo di un possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juvnetus. Una suggestione che sta prendendo piede anche nei pensieri dei tifosi che già da tempo non sono contenti dell’attuale gestione. Venditti parlando proprio di Conte e del possibile ritorno dell’ex capitano bianconero ha dato il verdetto.

Calciomercato Juventus, ritorno Conte possibile | “Non resterà con gli Spurs”

Venditti ha così dichiarato: “Credo di sé perché non ha firmato il rinnovo con il Tottenham. Posso dire che non resterà con gli ‘Spurs’”. Una certezza secondo Venditti. Antonio Conte il prossimo anno cambierà panchina.

E poi ha concluso: “Da interposta persona, mi risulta inoltre che lui voglia riavvicinarsi in Italia, l’intenzione di rientrare c’è ed è fortissima ed è per questo che non ha intenzione di prolungare”. Una notizia che certamente fa felici i tanti tifosi con un desiderio sentito da parte dell’allenatore leccese, il ritorno in Italia. Quale migliore momento se non, appunto, il ritorno alla sua amata Juventus nonostante quei due anni alla guida dell’Inter che non sono, di certo, piaciuti ai tifosi bianconeri. Ma Conte, nonostante tutto, ha dato molto alla Juventus sia come giocatore e poi come allenatore riportando i bianconeri sul tetto d’Italia. Insomma, adesso, l’hype sale alle stelle.