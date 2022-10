Calciomercato Juventus, firma a rischio: il Barça fa saltare il banco

Calciomercato Juventus, molti sono gli occhi puntati sulla delicata questione del giocatore.

Il lavoro delle dirigenze sportive dei vari club non si ferma mai, soprattutto quando nel mirino ci sono calciatori di calibro importante come quello oggetto dell’articolo che sono in scadenza contrattuale e potrebbero rivelarsi uno di quegli affari a parametro zero che segnano le storie dei club.

Nonostante infatti il contratto del centrocampista Italo-Brasiliano del Chelsea scada a giugno 2023, egli non ha ricevuto ancora nessuna proposta di proroga dell’accordo ed è quindi in attesa che gli venga fatta una proposta per restare in Inghilterra. Dal canto delle altre squadre interessate a lui, al contrario, questa è un’ottima situazione poiché qualora evolvesse in quelle tipiche situazioni di stallo che poi portano ad nulla di fatto, allora potrebbero fiondarsi su di lui per cercare appunto di acquisirne i diritti delle prestazioni.

Calciomercato Juventus, Jorginho a parametro zero: il Barça pronto all’offerta

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Twitter, il Barcellona sarebbe la più avanti nella competizione delle pretendenti, tanto che, secondo l’esperto, la dirigenza blaugrana avrebbe già parlato con l’entourage del calciatore e formulato una previsione del contratto che offerirebbero al centrocampista, cioè un accordo fino al 2025. Ovviamente la Juventus, che svariate volte ha mostrato interesse per Jorginho, monitora il tutto con occhi attenti, pronta ad approfittare di un qualsiasi passo falso e assicurarsi sicuramente uno dei migliori centrocampisti sulla piazza.