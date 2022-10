Juventus, i tifosi lo invocano: titolare contro l’Empoli?

Per la Juventus è già tempo di guardare oltre la vittoria sul Torino, il prossimo ostacolo sarà il sempre temibile Empoli.

Altro impegno di serie A all’orizzonte per la formazione allenata da Massimiliano Allegri che sta cercando di risalire la china in classifica e avvicinarsi alle posizioni che contano, quelle che garantiscono un posto nella prossima edizione della Champions League. Il successo nel derby è stato una boccata d’ossigeno ma adesso bisogna guardare alle prossime sfide.

Tra una settimana ci sarà una delicatissima partita di Champions da disputare contro il Benfica ma prima bisogna scendere in campo contro l’Empoli e guadagnare altri tre punti in campionato. Con la consapevolezza però che la squadra toscana non verrà a Torino a fare una gita di piacere. Un impegno insomma che non andrà preso sottogamba.

Juventus, contro l’Empoli scocca l’ora di Gatti?

Mentre si avvicina il momento del ritorno in campo di Pogba e Chiesa, che finalmente vedono la luce dopo gli infortuni subito, mister Allegri ha alcuni dubbi di formazione da sciogliere. Bremer è ko e questo dovrebbe garantire nuovamente un posto da titolare a Bonucci. L’esperto centrale però non vive affatto uno dei suoi momenti migliori in bianconero, tant’è che si vocifera di un suo possibile addio a gennaio. I tifosi sui social spingono per un’altra opzione, vorrebbero che Allegri concedesse una chance a Gatti, finito un po’ fuori dai radar nell’ultimo periodo. Il giovane centrale è apprezzato da tanti supporters bianconeri, che confidano in una sua rapida crescita. Chissà che contro l’Empoli non possa essere una buona occasione per rivederlo in campo da titolare.