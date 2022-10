Conte ritorna alla Juventus: la svolta definitiva è arrivata

Adesso Conte potrebbe essere solida realtà, il motivo sarebbe già specificato: tutti i dettagli del possibile ritorno.

Antonio Conte di nuovo alla Juventus? Adesso è possibile. Il motivo è svelato tutto nell’ultima scelta svelata in esclusiva dal portale britannico ‘Daily Mail’.

Sembra infatti che l’ex capitano bianconero sia pronto ad una nuova avventura e, quindi, alla scelta di una nuova panchina. Il tutto viene svelato in esclusiva dal portale britannico che sottolinea che in questo momento l’ex Juve non vorrebbe discutere il rinnovo del contratto che lo lega al Tottenham. Proprio Conte andrà in scadenza a fine stagione e pertanto, adesso, si aprono diversi scenari sul possibile ritorno.

Conte ritorna alla Juventus: “Non vuole discutere il rinnovo con il Tottenham”

Conte sarebbe quindi deciso a cambiare aria e lo farebbe ripartendo da un’altra squadra già dalla prossima stagione. Come scrivono dal portale britannico il possibile rinnovo con il club di Londra verrebbe direttamente bloccato dallo stesso allenatore che, probabilmente, sta già aspettando una chiamata importante.

Per tutti, compreso il ‘Daily Mail’, la squadra in questione sarebbe proprio la Juventus. Un segnale di pace dopo l’addio burrascoso e il conseguente non idilliaco rapporto con il presidente Andrea Agnelli. Visti i segnali negativi d’inizio stagione in corso, forse, dai piani alti di casa bianconera sono pronti a richiamare il mister che proprio anni fa rese possibile il ritorno alla vittoria dello scudetto. Vedremo cosa succederà ma, certamente, a giugno si faranno le dovute conseguenze.