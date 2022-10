Calciomercato, bye bye Juventus: il Barça chiude il colpo

Calciomercato Juventus, proseguono i rumours in casa bianconera: l’ultimo intreccio che rischia di far saltare il banco.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Lecce-Juventus, gara importante per i bianconeri, a caccia di riscatto dopo la brutta parentesi di Champions League al Da Luz.

Anche al cospetto del Benfica si è vista una squadra incapace di assumersi con decisione e consapevolezza le proprie responsabilità, costantemente in balia dell’avversaria. Dopo i lampi mostrati nelle due uscite di campionato contro Torino ed Empoli, anche la zona nevralgica del campo è ritornata perennemente in difficoltà, in entrambe le fasi di gioco.

Non è escluso che Cherubini entri nell’ordine di idee di puntellare la mediana con un innesto di qualità, nelle prossime sessioni di calciomercato. Sotto questo punto di vista, interessanti novità trapelano dalla Spagna. Secondo quanto riferito dal periodasti di Relevo Toni Juanmarti, infatti, Kante sarebbe il primo nome nella lista del Barcellona per rinforzare il centrocampo a disposizione di Xavi. Ricordiamo che il centrocampista del Chelsea, legato ai Blues da un contratto in scadenza nel 2023, è un profilo accostato con una certa insistenza anche alla Juve, che però fino ad ora non ha ancora affondato il colpo a riguardo. Kanté, che non prenderà parte ai Mondiali per i noti guai fisici, potrebbe essere tentato all’idea di accettare un’offerta da un club estero. Sotto questo punto di vista, occhio proprio ai catalani, che studiano con interesse l’evolvere della situazione.