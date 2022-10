La Juventus affianca un gigante a Bremer: la sfida al Psg è titanica

La Juventus affianca un gigante a Bremer, tra i reparti da rinforzare c’è anche la difesa: il brasiliano ex Toro non può bastare.

Non proseguirà l’avventura in Champions League dei bianconeri: per la prima volta dopo nove anni il “viaggio” della Vecchia Signora nella manifestazione continentale più importante si è arrestato ancora prima della fase ad eliminazione diretta. La sconfitta con il Benfica di martedì scorso ha troncato ogni speranza. Una sfida, quella del Da Luz, che ha fatto emergere un po’ tutti i limiti della squadra di Massimiliano Allegri. Ovviamente non è esente da colpe neppure l’allenatore livornese. Anzi, la maggior parte dei tifosi continua a ritenerlo il principale responsabile di questa disfatta che ha del clamoroso, visto che gli obiettivi della Juventus ad inizio stagione erano completamente diversi.

L’eliminazione dalla coppa delle grandi orecchie è stata una pessima notizia anche in ottica mercato. Sì, perché gli introiti derivati dalla qualificazione agli ottavi potevano essere immediatamente reinvestiti nella finestra invernale dei trasferimenti.

La Juventus affianca un gigante a Bremer, il sogno per la difesa si chiama Gabriel

Ma, stando ai rumors che stanno circolando in questi giorni, la Juventus non ha alcuna intenzione di mantenere un basso profilo nella prossima sessione di calciomercato, malgrado la batosta Champions. La “seconda parte” della ricostruzione intrapresa lo scorso gennaio non riguarderà solamente il centrocampo. Serve qualche aggiunta anche in difesa, dove il solo Bremer, arrivato in estate dal Torino per circa 50 milioni, non basta. Secondo Foot Mercato, i bianconeri vorrebbero affiancare un “gigante” al brasiliano.

Si fa il nome di N’Dicka dell’Eintracht Francoforte, giocatore in scadenza che fa gola a tanti, ma il vero obiettivo potrebbe essere Gabriel Magalhaes dell’Arsenal, difensore 24enne ex Lille seguito anche dal Psg. Le alternative al calciatore verdeoro potrebbero essere Igor della Fiorentina e Kiwior dello Spezia.