Depay alla Juventus, tutto vero: l’affare si chiude a gennaio

Depay alla Juventus, torna d’attualità il nome dell’olandese in vista della prossima sessione di calciomercato.

Dalle parti della Continassa, stamattina, ci si è svegliati con il buonumore. La vittoria a Lecce è stata risicata, oltremodo sofferta e soprattutto non cancella affatto la delusione Champions. Ma al tempo stesso ha il retrogusto della speranza. Speranza in quello che dovrà per forza essere il “nuovo corso”, visto che come nei minuti finali della sfida di coppa con il Benfica sono salite in cattedra le giovani leve. Non a caso c’ha pensato Nicolò Fagioli, uno dei più luminosi prodotti del vivaio bianconero, a mettere la firma sul terzo successo consecutivo in campionato. L’ha fatto con un gol spettacolare, che regge bene il confronto con quelli che erano il marchio di fabbrica di una leggenda come Alex Del Piero.

La rete di Fagioli è una sorta di istantanea della Juventus che sarà, quella che tutti noi ci auguriamo. E se la partita coi giallorossi doveva lanciare un messaggio, si può riassumere con il fatto che i giovani devono avere più spazio. Soprattutto in questo momento difficile.

Depay alla Juventus, il problema rimane l’ingaggio

Massimiliano Allegri sembra aver capito l’antifona. E siamo abbastanza sicuri che nelle prossime partite aprirà alla cosiddetta “linea verde”. Ovvio, però, che non possono bastare i soli Iling Jr. e compagnia cantante per salvare una stagione partita in maniera disastrosa per via dei troppi passi falsi e dell’eliminazione dalla Champions League. La Juventus cercherà di rinforzarsi a gennaio cogliendo le occasioni che si presenteranno sul mercato. E dalla Spagna sono convinti che ci sarà un nuovo assalto a Memphis Depay, già vicinissimo la scorsa estate e ormai completamente fuori dal progetto tecnico del Barcellona. Il problema resta l’ingaggio, con il giocatore olandese che continua a chiedere sette milioni a stagione, secondo quanto riferisce il quotidiano catalano Sport.