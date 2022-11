Dal Real Madrid alla Juventus, trattativa avviata: contatti ufficiali

Dal Real Madrid alla Juventus, il calciatore non viene considerato dal tecnico e potrebbe far ritorno in Serie A.

Quattro partite ancora e poi il 2022 della Juventus andrà in soffitta. Finalmente, diciamo un po’ tutti. Perché questo passerà senz’altro alla storia come uno degli anni solari più deludenti dell’ultimo decennio, in cui i bianconeri non hanno alzato alcun trofeo e sono usciti anzitempo dalla Champions League. E chissà che il 2023 non possa essere invece l’anno della ripartenza, dell’avvio di un nuovo ciclo vincente. Lo spera ogni tifoso ma chiunque sa bene che non sarà facile tornare ai livelli di qualche stagione fa, con la Juve che dominava incontrastata in Italia ed era sempre competitiva a livello internazionale.

La ricostruzione, tuttavia, non potrà che passare dal mercato. La sessione invernale dei trasferimenti è sempre più vicina e, nonostante i mancati introiti per via della mancata qualificazione agli ottavi di finale Champions, la dirigenza bianconera non se ne starà con le mani in mano, pronta ad approfittare delle occasioni che gli si presenteranno dinnanzi.

Dal Real Madrid alla Juventus, contatti avviati per Odriozola

Che le corsie esterne rappresentino ormai dei problemi atavici della Vecchia Signora è un dato di fatto. Cuadrado non dà più le garanzie di un tempo ed è all’ultimo anno di contratto. Stessa cosa per Alex Sandro, che verosimilmente a giugno dirà addio dopo sette anni in bianconero. Un eventuale sostituto del colombiano potrebbe essere Alvaro Odriozola, in uscita dal Real Madrid. Nei giorni scorsi era già stato accostato alla Juventus ma adesso è arrivata la conferma del portale footmercato.net. In Francia sono convinti che il terzino spagnolo possa tornare in Italia già a gennaio. L’ex Real Sociedad, infatti, ha già giocato lo scorso anno in Serie A, indossando la maglia della Fiorentina.

La società viola però non è riuscita a mettersi d’accordo con il Real per l’eventuale riscatto, con il risultato che adesso Odriozola è ai margini della rosa di Carlo Ancelotti. Finora non ha giocato neanche un minuto coi Blancos: si pensava che il tecnico emiliano lo considerasse come una sorta di vice-Carvajal ma era un’ipotesi errata. Secondo footmercato.net, dunque, ci sarebbero già stati i primo contatti tra la Juventus e l’entourage del calciatore.