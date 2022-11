Calciomercato Juventus, nuovo contratto per Firmino: trattativa avviata

Non si fermano mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus in vista della finestra di trasferimenti invernali.

Ci sono nuovi obiettivi per Bonucci e compagni da raggiungere nel corso del 2023. In serie A si cercherà di rimanere aggrappati il più possibile alle posizioni che contano, in modo da poter lottare per una delle prime quattro posizioni in classifica. Piazzamenti che garantiscono l’accesso alla prossima edizione della Champions League e con essa anche degli importanti introiti economici da poter poi reinvestire.

In Europa invece dopo l’eliminazione dalla Champions sì continuerà il percorso in Europa League, un trofeo che manca nella bacheca della Juventus e che rappresenterà senz’altro uno stimolo importante per la squadra di Allegri. Il tecnico però attende delle novità a gennaio, fermo restando che la maggior parte dei movimenti arriverà magari nel corso della prossima estate.

Juventus, per Firmino è in arrivo un rinnovo

Non è un mistero che la Juventus stia cercando rinforzi praticamente in tutte le zone del campo. La difesa pare essere la priorità, ma anche in attacco c’è la possibilità che arrivi un volto nuovo. Che difficilmente però sarà Roberto Firmino, più volte accostato ai bianconeri nel corso della scorsa estate. Come riporta infatti “Football Insider” infatti il calciatore brasiliano potrebbe continuare la sua carriera al Liverpool. Alla corte di Klopp sono arrivati altri attaccanti, ma lui continua a rimanere un calciatore indispensabile per l’allenatore tedesco. Ecco perchè il Liverpool ha messo sul piatto un rinnovo del contratto in scadenza. La palla ora passa al 32enne, che dovrà prendere una decisione.