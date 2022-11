Calciomercato, sprint Juventus per l’accordo: ritorna dopo cinque anni

Calciomercato, sprint Juventus per l’accordo con il giocatore che va in scadenza di contratto. Ritorna in Italia dopo cinque anni

La Juventus è allo sprint finale per prendersi un giocatore già cercato negli anni scorsi – che adesso va in scadenza in contratto – riportandolo così in Italia dopo cinque anni. Già così, probabilmente, basta e avanza per capire il nome. Un centrocampista con un passato al Napoli e che gioca anche nella nazionale azzurra di Roberto Mancini. Ecco, adesso avrete capito che parliamo di Jorginho.

Secondo todofichajes.com infatti, la società bianconera avrebbe messo la freccia superando tutte le altre concorrenti al giocatore che, come detto, non dovrebbe prolungare il proprio accordo con il Chelsea alla fine della stagione. Un caso identico a quello di Kanté che non sembra nemmeno lui essere intenzionato a rimanere all’interno della formazione allenata da Potter.

Calciomercato Juventus, sprint per Jorginho

Dalla Spagna, c’è da dirlo, danno tutto per fatto. La Juve avrebbe superato la concorrenza soprattutto del Barcellona che aveva messo gli occhi addosso al centrocampista. Una situazione quindi scontata che vedrebbe già in caldo il primo rinforzo per la prossima stagione. E se così fosse si aprirebbero quelli che sono degli scenari tutti da valutare e che riguardano in questo caso Paredes. La Juve, qualora portasse davvero l’italo-brasiliano a Torino, potrebbe anche decidere di non riscattare l’argentino dal Psg. Un effetto domino che si potrebbe scatenare nei prossimi mesi. Vedremo. Fatto sta che al momento la situazione è questa.