Batticuore Juventus, il Siviglia ci crede sul serio: blitz per il ‘principe’ della difesa

Batticuore Juventus, il Siviglia a quanto pare ci crede sul serio. Il club guidato sul mercato da Monchi pensa al colpaccio in difesa

Lo chiamano il “principe” per quella sua eleganza negli interventi. E un principe, si sa, piace alle Signore. Ma piace anche a tanti altri club, non sono in Premier League, ma anche in Spagna, dove il Siviglia che sul mercato è guidato da Monchi, ci potrebbe fare un pensiero reale soprattutto nel prossimo mese di gennaio vista che quella che è la situazione di classifica della squadra di Sampaoli che, clamorosamente, in questo momento lotta per la salvezza.

Il nome è quello di Pau Torres, difensore del Villarreal che la Juve monitora da un poco di tempo ma che la stessa Juve, qualora lo volesse prendere davvero, dovrà guardarsi da quelle che sono le concorrenti. Al Siviglia – che è fortemente interessato così come riportato dal giornalista Ekrem Konour – ma non solo, visto che anche Emery, che da pochi giorni è tornato in Inghilterra lasciando appunto il Villarreal, farebbe carte false per averlo.

Batticuore Juventus, concorrenza spietata per Pau Torres

Il difensore 25enne è un elemento che farebbe davvero comodo alla Juventus vista anche la situazione che si potrebbe creare dietro la prossima stagione dove solamente Bremer e Danilo sono sicuri di rimanere dentro la Continassa. Per tutti gli altri – Bonucci compreso – verranno fatte delle valutazioni nel corso della stagione con la sensazione, intanto, che il tempo di Rugani sia finito e quello di Gatti potrebbe finire precocemente rispetto a quelle che sembravano le intenzioni. Una rivoluzione, in poche parole, che ovviamente dovrà portare a degli innesti importanti nel corso della prossima sessione di mercato.

Torres potrebbe essere l’elemento adatto. Anche se come detto, e come visto, sarà tutt’altro che semplice. Alla concorrenza infatti s’è aggiunto un altro club. E chissà quanti ne spunteranno.