Calciomercato Juventus, tre opzioni di scambio: Alex Sandro ‘epurato’ così

La Juventus ha chiuso i suoi impegni sul campo per questo 2022, adesso di pensa al prossimo anno e alle mosse di calciomercato da fare.

La formazione di Allegri è riuscita a conquistare il piazzamento minimo che ci si era prefissi all’inizio della stagione. La Juve infatti grazie alle ultime sei vittorie consecutive ha posto rimedio ad un inizio balbettante, riuscendo ad agguantare il terzo posto in graduatoria. In piena lotta dunque per un posto nella prossima edizione della Champions, anche se si cercherà di dare battaglia al Napoli capolista.

Nel frattempo si penserà inevitabilmente anche al mercato, perchè il club è consapevole del fatto che la rosa deve essere sempre migliorata. Per questo motivo non è da escludere qualche ritocco alla squadra già nel mese di gennaio, anche se molto probabilmente sarà in estate che la Juventus effettuerà le mosse di mercato più attese.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro all’Atletico a gennaio con uno scambio?

Ci si muoverà sul mercato anche in uscita, anche perché c’è la necessità di tenere in linea il bilancio. La volontà della Juventus è quella di muoversi prima di tutto sugli esterni per il futuro, considerato che Cuadrado e Alex Sandro sono in scadenza di contratto e non sembra esserci la volontà di rinnovare l’accordo. Anzi il brasiliano potrebbe lasciare anzitempo Torino già a gennaio, visto che “El gol digital” spiega come l’Atletico Madrid sia interessato alle sue prestazioni. Con Allegri che potrebbe aprire alla possibilità di un addio anticipato magari nell’ottica di uno scambio con gli spagnoli. Calciomercato.it scrive che il difensore centrale Felipe potrebbe essere gradito all’allenatore, così come i duttili Cunha e Lemar che sarebbero pedine preziose nel camaleontico progetto tattico dell’allenatore juventino.