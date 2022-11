Un inglese dalla Premier per la Juventus: la sfida con il Liverpool è da capogiro

Pensare anche al prossimo calciomercato invernale è d’obbligo per una Juventus che nel 2023 vuole rilanciare le proprie ambizioni.

Questa prima parte della stagione ha riservato alti e bassi alla formazione di Allegri. Che in Europa è stata subito eliminata dalla Champions League, perdendo cinque delle sei gare disputate. Proprio i ko subiti nel torneo internazionale hanno rappresentato uno stimolo importante per Bonucci e compagni. Che si sono rimboccati le maniche e hanno dato una svolta al loro cammino nel campionato di serie A.

Le ultime sei vittorie consecutive infatti hanno consentito alla Juventus di risalire la classifica, chiudendo gli impegni di questo 2022 nel migliore dei modi. Terzo posto in graduatoria e tanta voglia di continuare a scalare la montagna nel corso dell’anno ormai alle porte. Quando Allegri, oltre al pieno recupero dei suoi big (su tutti Chiesa e Pogba) potrebbe magari avere anche qualche alternativa in più dal mercato.

Calciomercato Juventus, per Mount è duello con i Reds

Come ha scritto “The Guardian” ci sarebbe anche la Juventus tra le pretendenti a Mason Mount, uno dei migliori giocatori del Chelsea. Il calciatore inglese ha ancora un contratto abbastanza lungo con i blues, in scadenza a giugno 2024. Ma per ora non sembrano esserci spiragli di rinnovo ed ecco allora che le big d’Europa possono tentare il colpaccio per la prossima estate. I bianconeri potrebbero senz’altro cercare un elemento con le sue caratteristiche. Tuttavia, riportano i media inglesi, per Mount ci sarebbe anche l’interesse del Liverpool. Che potrebbe convincerlo a firmare in futuro per i Reds garantendogli una maglia in una squadra che punta decisamente a vincere la Premier League.